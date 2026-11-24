Аджит Кабайел: Видях в очите на Усик, че няма желание да се бие с мен

Аджит Кабайел се надяваше тази събота да се изправи срещу обединения шампион в тежка категория Александър Усик в най-мащабния двубой в своята кариера, но събитията се развиха по различен начин.

Вместо това германският боксьор ще оглави голяма бойна галавечер в родината си. Той ще се изправи срещу Нелсън Хиса на „ЕСПРИТ Арена“ в Дюселдорф в първа защита на титлата, която получи, след като Усик реши да освободи пояса си.

Непобеденият Кабайел (27 победи, 19 с нокаут) искаше да спечели шампионското отличие на ринга, но украинецът предпочете да се откаже от титлите си, вместо да прави задължителни защити. Според Кабайел причината за това решение е, че името му не е било достатъчно голямо, за да привлече Усик в двубой.

„Това беше моята мечта — исках да се бия със световния шампион. Нямам нищо лично срещу Усик и изпитвам огромен респект към него. За мен той е един от най-великите боксьори в тежка категория за всички времена. Срещата не се осъществи, но това е положението. Мисля, че ситуацията в тежка категория не му беше комфортна, а може би видя в Кабайел недостатъчно голямо име“, сподели германецът пред www.boxingscene.com и други медии. „Погледнах го в очите и разбрах, че няма интерес“

Кабайел застана лице в лице с Усик на самия ринг след победата на украинеца с прекратяване срещу звездата на кикбокса Рико Верхувен. Още тогава обаче 34-годишният германец усетил, че евентуален сблъсък помежду им е малко вероятен.

„Бях на ринга и го погледнах в очите. Личеше си, че няма интерес да се боксира с мен. Хората ми повтарят, че съм неговият криптонит и че трябва да го атакувам в тялото, защото той не обича това. Аз обаче не мога да говоря така — това е спорт. Желая му всичко най-добро и нямам никакъв личен проблем с него“, добави Кабайел.

В срещата си с Верхувен, който нямаше сериозен професионален боксов опит освен един четирирундов мач преди повече от десетилетие, Усик беше поставен под неочаквано сериозен натиск. В крайна сметка шампионът постигна спорно спиране на мача в единадесетия рунд.

„Когато гледах мача с Верхувен, още в първите два-три рунда забелязах, че Усик не може да разчете съперника си. Рико никога не беше имал боксови мачове и нямаше как да бъде анализиран. Точно затова Усик не разбираше тактиката му на ринга и срещна такива трудности“, коментира Кабайел.

Завръщането в полутежка категория е естествена стъпка за Усик

Усик, който е бивш абсолютен световен шампион в полутежка категория, обяви планове да се завърне в тази дивизия за мач срещу обединения шампион Дейвид Бенавидес през следващата година.

„Мисля, че той има проблем с теглото си в тежка категория. Моето естествено тегло е около 118 килограма и свалям към 9 килограма по време на подготвителен лагер. Проблемът при Усик е, че преди мач трябва постоянно да се храни, за да поддържа килограми. Много е тежко, когато тренираш здраво и същевременно трябва насила да ядеш. Затова за него е далеч по-добре да слезе в полутежка категория“, обясни Кабайел.

Историята на бокса показва, че свалянето на категория в напреднал етап от кариерата рядко води до успехи. През януари Усик навършва 40 години, а последният му двубой в полутежка категория датира от 2018 година.

Запитан как според него ще се представи украинецът при завръщането си, Кабайел заяви: „Ще бъде изключително трудно. Бенавидес е невероятен боксьор, харесвам го много. Той притежава отлични умения. Но предстои да видим какво ще стане — за мен Усик също остава един от най-великите бойци в съвременната ера на бокса.“

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