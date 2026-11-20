Фенове ще могат да се срещнат с Дакота Дичева по време на седмицата на MAX FIGHT – входът е свободен!

Броени дни остават до едно от най-очакваните спортни събития в България – MAX FIGHT 67. Почетен гост на галавечерта ще бъде световната ММА звезда с български корени Дакота Дичева, чието пристигане у нас предизвика огромен интерес с милиони гледания в социалните мрежи.

Дакота Дичева пристигна в София и заяви: 100% ще оглавя гала в България!

В седмицата преди MAX FIGHT 67 организаторите са подготвили поредица от събития, които ще дадат възможност на феновете и представителите на медиите да се срещнат с Дакота Дичева и част от главните действащи лица преди голямата галавечер. Всички събития са с вход свободен!

23 ноември (понеделник) – Официална пресконференция

От 10:30 часа в бална зала MILLENNIUM на Grand Hotel Millennium Sofia ще се проведе официалната пресконференция преди MAX FIGHT 67.

В нея ще участват президентът на шампионата Любен Джубрилов, световната ММА звезда Дакота Дичева, както и претендентите за българската професионална боксова титла Николай Дишков и Марио Вергиев.

Входът е свободен за всички желаещи, които ще могат да се срещнат лично с Дакота Дичева и останалите участници, да присъстват на пресконференцията и да зададат своите въпроси.

📍 Grand Hotel Millennium Sofia, бална зала MILLENNIUM 🕥 10:30 часа 📌 бул. „Витоша“ 89В, София

25 ноември (сряда) – ММА семинар на MAX FIGHT

От 13:00 часа в Lonsdale Boxing Club в София ще се проведе ММА семинар на MAX FIGHT с легендата на българското ММА Никола Дипчиков като треньор и ментор.

На семинара ще присъства и Дакота Дичева, която ще има възможност да се срещне с младите състезатели и таланти. Входът е свободен за всички участници!

📍 Lonsdale Boxing Club, София 🕐 13:00 часа

27 ноември (петък) – Официално претегляне

Ден преди голямата бойна галавечер в Бургас ще се проведе официалното претегляне на участниците в MAX FIGHT 67.

Събитието ще започне в 11:00 часа в зала „Черноморие“ на Международния конгресен център в Бургас. На него ще присъства и Дакота Дичева. Входът е свободен за всички присъстващи!

📍 Международен конгресен център – Бургас, зала „Черноморие“ 🕚 11:00 часа

Кулминацията на бойната седмица ще бъде на 28 ноември (събота) в спортна зала „Младост“ в Бургас. Началото на галавечерта е от 19:00 часа.

Медийните акредитации за MAX FIGHT 67 ще бъдат раздавани по време на официалната пресконференция на 23 ноември, както и на официалното претегляне на 27 ноември.

Очаква ни седмица, изпълнена с много адреналин и незабравими емоции преди MAX FIGHT 67!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google