Киву: Разочарованието е огромно

Наставникът на Интер Кристиан Киву не спести критиките си към своите футболисти след драматичното равенство 4:4 при гостуването на Аталанта в Бергамо. Специалистът подчерта, че отборът му се е провалил във важен тест, проявявайки недопустима пасивност и липса на концентрация в ключовите моменти.

„Водехме с 2:0, 3:1 и 4:2, така че разочарованието е огромно. Имахме ясен план какво да правим, но не го изпълнихме. Трябваше да контролираме мача при преднина в резултата. Всеки път, когато съперникът ни притискаше, ние бързо си връщахме аванса от два гола, но в заключителните минути се провалихме на този изпит. Трудно е да се обясни защо не успяхме да задържим контрола. Трябва да поздравим Аталанта – те усетиха колебанията ни, засипаха наказателното ни поле с центрирания и наситиха зоната, докато ние бяхме твърде меки в сравнение с обичайното ни ниво. За мен това са две подарени точки, но ще си вземем поука и няма да допускаме спад в интензивността и концентрацията занапред", анализира Киву.

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„Вторият гол на Аталанта дойде след ъглов удар, идентичен с този, при който Хосеп Мартинес направи страхотно спасяване секунди по-рано. Очевидно не се поучихме. След като поведохме с 4:2, защитата ни остана напълно статична в създалата се хаотична ситуация. В такива моменти се изискват решителност и пълна концентрация, а ние бяхме небрежни", призна румънецът.

„Усетих, че изпитваме сериозни затруднения по фланговете, защото действахме твърде пасивно и оставяхме свободни пространства за лесни центрирания. Поради тази причина преместих Маркюс Тюрам на крилото в края, за да помага на Джед Спенс“, обясни треньорът.

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„Всичко се свежда до желанието да влизаш в единоборства и да бъдеш категоричен. Не е достатъчно просто да трупаш хора зад топката – ако липсва правилната интензивност, всяка грешка може да се окаже фатална", каза още Кристиан Киву.

В класирането Интер е трети, като изостава с три точки от водача Лацио.

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Снимки: Imago