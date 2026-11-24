Хакими: Във футбола не можеш просто да напуснеш терена

Защитникът на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими заяви, че иска да се превърне в легенда на клуба. Той коментира предстоящия сблъсък с Рома, тежките контузии на съотборниците си Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе очакванията си за решението относно това кой е победител в последното издание на Купата на африканските нации.

“Гордея се да съм тук. Надявам се да остана още доста години и да последвам Маркиньос - да се превърна в клубна легенда. Той пример за всички нас, нашият лидер. Париж моят град, ПСЖ е моят клуб, щастлив съм тук”, заяви мароканският национал.

🗣️ "Je pense que quelqu'un me dira la décision, et après je vais dormir pour le match de demain..." Interrogé sur le verdict attendu du TAS pour le vainqueur final de la CAN 2025, Hakimi la joue très tranquille. https://t.co/DwYZEggDoD — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2026

Относно контузиите на Кварацхелия и Дуе той сподели: “Това са важни играчи за нас, които ни помогнаха да спечелим Шампионската лига последните две години, но силата на този отбор е в колектива. Имаме невероятен състав и който и да играе, ще даде всичко от себе си.”

Той допълни, че Луис Енрике не е говорил с него относно възможността да играе като дясно крило: “Треньорът ми е дал важна роля и ми е дал свобода и доверие. Когато играя в атака, някой заема мястото ми.”

🚨🚨 Achraf HAKIMI 🇲🇦 : « Chacun a son avis. JE PENSE QUE DANS LE FOOT TU NE PEUX PAS SORTIR DU TERRAIN COMME ÇA !! 🙌 » Le Marocain revient sur la finale de la CAN et le comportement des Sénégalais 🇸🇳 avant la décision du TAS. 🎥 @RMCsport https://t.co/jS3NffxFR9 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 24, 2026

Хакими коментира и предстоящия съперник Рома: “Те са в отлична форма, особено в Серия А. Знаем силните и слабите им страни.”

Той говори и за решението за победителя в Купата на африканските нации, което трябва да стане ясно днес: “Ще бъде спокоен ден. Ще се прибера вкъщи и ще се отдам на почивка. Някой ще ме уведоми за решението. След това ще си легна да спа. Това не е лесно решение. Всички видяха какво се случи на терена и всеки има мнение. Във футбола не можеш просто да напуснеш терена. Отборът може да бъде горд от това, което направи. Трябва да сме горди от постигнатото. Чакаме заедно. Независимо от решението, най-важното е да се подготвим за следващата Купа на африканските нации.”

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Снимки: Gettyimages