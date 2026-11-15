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Румъния с първа победа при Хаджи, Полша пропусна шанса си

  • 15 ное 2026 | 00:26
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Румъния с първа победа при Хаджи, Полша пропусна шанса си

Румъния победи Полша с 2:1 на „Арена Национала“ в Букурещ в среща от петия кръг на група B4 в Лига на нациите. Александру Чикалдау и Денис Ман се разписаха в рамките на четири минути през второто полувреме и донесоха първия успех на северните ни съседи в настоящото издание на турнира. Победата беше и първа в официален мач за селекционера Георге Хаджи.

Двубоят имаше по-особено значение за румънците, които бяха загубили всичките си четири предишни срещи в групата. Освен това, тимът имаше да си връща на поляците за тежкото поражение с 0:6 във Варшава през октомври. Втората поредна загуба остави Полша на третото място в групата и без шансове дори за плейоф за промоция.

Хаджи предприе интересни промени в стартовия състав. На вратата започна Ото Хиндрих, а в защитата място намери Лисав Ейсат за сметка на Никушор Банку. В предни позиции специалистът заложи на Флоринел Коман и Денис Ман, докато Даниел Бирлигеа остана сред резервите. Капитанската лента носеше синът на селекционера - Янис Хаджи.

Домакините търсеха начин да преодолеят полската защита, но решаващите моменти настъпиха след почивката. В 68-ата минута Александру Чикалдау откри резултата и даде началото на най-силния период за румънския отбор. Само четири минути по-късно Денис Ман удвои преднината на домакините. Попадението на футболиста на ПСВ Айндховен постави Полша в изключително трудна ситуация.

Гостите обаче не се предадоха и в 82-рата минута Марцел Регула намали на 1:2, с което върна интригата. Румънците обаче успяха да удържат преднината си и да зарадват привържениците си в Букурещ.

Победата донесе първите 3 точки на Румъния в групата, но отборът остава на дъното в класирането. В последния кръг на 17 ноември северните ни съседи ще гостуват на Босна и Херцеговина, докато Полша ще приеме Швеция.

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