Гол след гол: Вижте пападенията от 12-ия кръг в Елитната група до 18 години

Дванадесетият кръг в Елитната група до 18 години предложи интересни двубои и общо 25 попадения. Голове паднаха във всичките осем срещи от програмата.

Най-убедителната победа постигна Локомотив (Пловдив), който се наложи с 5:1 над Нефтохимик. Арда спечели резултатния си двубой срещу Локомотив (Горна Оряховица) с 4:2, а Септември постигна класически успех с 3:0 при гостуването си на Локомотив (София).

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме всички налични попадения от 12-ия кръг. Във видеото не са включени единствено головете от срещата Янтра – Национал, завършила при резултат 1:1.

Насладете се на останалите 23 попадения от 12-ия кръг в Елитната група до 18 години!

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