Локомотив (Пд) с разгром над Нефтохимик

Локомотив Пловдив победи Нефтохимик с 5:1 в среща от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години.

Домакините поведоха в 37-ата минута чрез Даниел Велков. Три минути по-късно Нефтохимик остана с човек по-малко, след като Пламен Костадинов получи директен червен картон.

След почивката Локомотив се възползва от численото си превъзходство. Беркай Осман удвои резултата в 54-ата минута, а четири минути по-късно Благой Полежански направи резултата 3:0. Стилиян Тороманов добави четвърто попадение в 69-ата минута, а Павел Страшимиров покачи на 5:0 в 75-ата.

Нефтохимик стигна до почетен гол в 78-ата минута чрез Денис Марков, който оформи крайния резултат.

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