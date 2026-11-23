Янтра и Национал не излъчиха победител в мач с два червени картона

Янтра и Национал завършиха наравно 1:1 в среща от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години.

През първото полувреме двата отбора не успяха да стигнат до попадение и се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

Национал поведе в 60-ата минута чрез Ерен Ахмед. Домакините възстановиха равенството в 79-ата минута, когато Кристиян Петров оформи крайния резултат.

Двубоят бе белязан и от два червени картона. В 75-ата минута от игра бе отстранен Гриша Георгиев от Национал, а десет минути по-късно Христиан Кошерски от Янтра също напусна терена преждевременно.

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