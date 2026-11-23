Славия се възползва от численото си превъзходство и надви Ботев Пловдив в U18

Славия победи Ботев Пловдив с 2:0 в среща от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години.

През първото полувреме двата отбора не успяха да отбележат и се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

Ключовият момент настъпи в 55-ата минута, когато Иван Филипов от Ботев получи директен червен картон. Само две минути по-късно Костадин Ангелов даде аванс на Славия.

В 65-ата минута Деян Йорданов отбеляза второто попадение за „белите“ и оформи крайния резултат.

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