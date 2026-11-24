Карагър: Челси няма да постигне целите си, докато не коригира проблема с физиката в центъра на защитата

Английският футболен клуб Челси е длъжен да привлече доказан централен защитник, иначе няма да постигне целите си, заяви анализаторът на Sky Sports Джейми Карагър. „Сините“ са допуснали 20 гола в 11 мача от Премиър лийг и през уикенда загубиха с 1:4 срещу Лийдс, а това увеличи напрежението върху мениджъра на отбора Чаби Алонсо. Челси се намира на осмо място в класирането на Висшата лига с 12 точки пасив от лидера Арсенал и пет зад Ливърпул, който заема последната квота за Шампионската лига с четвърта позиция.

Карагър подчерта, че проблемът на Челси е най-вече физически, след като футболисти като Доминик Калвърт-Люин доминираха над централните защитници Ливай Колуил и Уесли Фофана. Същото направи и Браян Броби от Съндърланд преди почивката за мачове на национални отбори.

„Челси има огромен проблем в центъра на защитата и ако не направи нещо по въпроса през януари, ще им бъде трудно да се класират за Шампионската лига. Колуил направи дузпа срещу Броби в мача със Съндърланд и мениджърът го извади на полувремето. Срещу Манчестър Юнайтед Фофана изигра един от най-слабите мачове за централен защитник, особено през първото полувреме“, каза Карагър в анализа си за Monday Night Football.

„Тази двойка централни защитници няма да проработи, защото просто и двамата нямат нужната физика. Играят като новаци, но единият струва 75 милиона паунда, а за другия просто се шуми много в Англия и по света“, добави анализаторът на Sky Sports.

През лятото Челси привлече Максенс Лакроа от Кристъл Палас за 51 милиона паунда, но той пропусна последните три мача заради разтежение.

„Колуил и Фофана не могат да играят заедно в защитна четворка. Това ми напомня за моето време в Ливърпул. Не оправихме проблема с липсата на физика навреме и ни смятаха за слаби. Получавахме голове от статични положения и от дълги тъчове. Това не се промени, докато не привлякохме Сами Хюпия, който е висок 193 см. Той бе доминантен, бе лидер и страхотен футболист. Сами запълни празнотата в отбора ни“, каза още бившият бранител.

„Лакроа е добър футболист, но гледам на него повече като на временна опция до януарския трансферен прозорец или до лятото. Докато не привлекат доминантен играч и лидер, нямат абсолютно никакъв шанс да постигнат каквото и да било“, продължи Карагър.

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Снимки: Imago