Микел Артета разкри колко сериозна е контузията на Давид Рая

Мениджърът на Арсенал Микел Артета даде позитивни новини за състоянието на Давид Рая. Титулярният страж бе заменен принудително по време на равенството с Нюкасъл (2:2), като видимо изпитваше силна болка, а според някои от най-негативните прогнози той би могъл да пропусне няколко месеца. Артета обаче заяви, че контузията не е толкова сериозна, колкото са били първоначалните опасения, и Рая няма нужда операция. Утре ще се знае дали испанецът ще може да бъде на разположение за дербито с Манчестър Сити в края на седмицата.

"За съжаление, той не е готов за утре, но изглежда, че не е нещо твърде сериозно. Очаквахме нещо много по-лошо, тъй като в онзи момент той почти не можеше да понесе болката, но първите прегледи показаха доста по-обнадеждаващи резултати. Утре ще можем да дадем по-конкретна информация. Не се налага операция – нещо, от което се опасявахме, тъй като това би означавало отсъствие за месеци наред. Така че, предстои да видим.“

Относно това дали ще бъде на разположение за мача срещу Манчестър Сити в края на седмицата, Артета заяви: „Утре ще направим още изследвания и тогава ще знаем.

Виждали сме какво носи Давид на тима, но именно затова подхождаме много внимателно към Кепа Арисабалага и Илан Мелие. Всеки трябва да бъде готов, защото, за съжаление, подобни неща се случват. Сега е моментът да покажем, че сме добре подсигурени и разполагаме с отлични вратари в лицето на Кепа и Илан”.

Артета обаче отказа да посочи кой ще застане на вратата в утрешния двубой с Борусия (Дортмунд).

“Винаги преценяваме всяка ситуация, за да вземем правилното решение, и е напълно ясно какво ще направим".

Артета се изказа ласкаво и за качествата на утрешния съперник.

"Много съм впечатлен от тях – вижте само резултатите им до момента, както в Бундеслигата, така и в Шампионската лига. Вижте начина, по който играят и как доминират в мачовете. Те бяха при нас по време на предсезонната подготовка (б.рд. - в мача за "Емиратс Къп", който "жълто-черните" спечелиха с 3:2) и показаха своите качества и възможности, така че сме напълно наясно с това. Но ще играем у дома, пред нашата публика, и със сигурност ще подходим атакуващо към мача.“

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Снимки: Gettyimages