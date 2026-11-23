Черно море победи Национал в мач с два червени картона в U17

Черно море победи с 2:0 Национал в среща от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години.

Домакините поведоха в 44-тата минута, когато Никола Петров се разписа непосредствено преди почивката.

През второто полувреме „моряците“ останаха с човек по-малко, след като Давид Цветанов получи директен червен картон в 61-вата минута. Въпреки това Черно море стигна до второ попадение, дело на Кристиян Георгиев в 70-ата минута.

В 76-ата минута Денислав Киров също беше отстранен, след като получи втори жълт картон. Домакините завършиха срещата с деветима футболисти, но запазиха аванса си и спечелиха с 2:0.

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