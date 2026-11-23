Нефтохимик обърна Локомотив Пловдив в мач с пет гола при U17

Нефтохимик победи с 3:2 като гост Локомотив Пловдив в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години.

Домакините започнаха силно и поведоха още в шестата минута чрез Димитрий Хорозов. В 17-ата минута Хорозов се разписа отново и удвои аванса на „черно-белите“.

Нефтохимик намали резултата в 39-ата минута с изключително красиво попадение на Теодор Димитров, който се разписа с ножичен удар. В добавеното време на първата част Петър Кюмюрджиев изравни за 2:2. Малко преди почивката Мартин Панев от състава на Локомотив получи директен червен картон.

След почивката гостите се възползваха от численото си предимство и стигнаха до пълен обрат. В 66-ата минута Максим Киряков отбеляза победния гол и оформи крайното 3:2 за Нефтохимик.

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