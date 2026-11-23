Лудогорец победи с 3:1 Хебър в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години.
Разградчани нанесоха двоен удар в средата на първото полувреме. Виктор Шехов откри резултата в 24-тата минута, а само две минути по-късно Ахмед Манаф удвои преднината на домакините.
Хебър успя да се върне в срещата малко преди почивката. В 43-тата минута Таньо Матански се разписа и намали изоставането на гостите на 1:2.
Лудогорец обаче възстанови аванса си от два гола още в началото на втората част. В 48-ата минута Велко Георгиев отбеляза за 3:1 и оформи крайния резултат.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google