Лудогорец надви Хебър с 3:1 при юношите до 17 години

Лудогорец победи с 3:1 Хебър в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години.

Разградчани нанесоха двоен удар в средата на първото полувреме. Виктор Шехов откри резултата в 24-тата минута, а само две минути по-късно Ахмед Манаф удвои преднината на домакините.

Хебър успя да се върне в срещата малко преди почивката. В 43-тата минута Таньо Матански се разписа и намали изоставането на гостите на 1:2.

Лудогорец обаче възстанови аванса си от два гола още в началото на втората част. В 48-ата минута Велко Георгиев отбеляза за 3:1 и оформи крайния резултат.

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