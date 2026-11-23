Арда надви Етър с минималното 1:0 в Елитната група до 17 години

Арда U17 победи Етър U17 с 1:0 в среща от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години.

След нулево първо полувреме домакините стигнаха до единственото попадение в 54-тата минута и успяха да запазят крехкия си аванс до последния съдийски сигнал.

Заключителните минути бяха изключително напрегнати. Двата отбора завършиха срещата с по десет души след червени картони в 82-рата и 87-ата минута, но резултатът остана непроменен.

Така Арда спечели трите точки с минималното 1:0 на стадион „Искра“ в Черноочене.

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