Левски (U17) измъкна драматична победа срещу Пирин в края

Левски победи с 3:2 Пирин (Благоевград) в драматичен двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години.

Гостите откриха резултата в 35-ата минута чрез Владислав Зайков. Само три минути по-късно Николай Неделчев изравни за „сините“ и двата отбора се оттеглиха на почивката при 1:1.

Пирин отново поведе в 48-ата минута, когато Илия Маерков се разписа за 2:1. Реакцията на Левски обаче не закъсня и в 53-тата минутасе стигна до автогол на Юри Каменаров и равенството беше възстановено.

Развръзката настъпи в самия край. В 88-ата минута Борислав Иванов отбеляза победното попадение и донесе трите точки на Левски.

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