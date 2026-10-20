Милан ще трябва да плати сериозна компенсация, за да назначи Крьоше

Милан продължава преговорите с Маркус Крьоше, за да го назначи за ръководител на футболния отдел, съобщава Sky Sport. Италианският клуб ще трябва да плати на Айнтрахт между 5 и 7 милиона евро обезщетение, за да си осигури услугите на 46-годишния германец. Ръководството на отбора от Бундеслигата освободи Крьоше от задълженията му по негово искане на 18 октомври, но той има действащ договор до юни 2028 година.

Според Sportmediaset, Милан не иска да плаща финансова компенсация. Освен това, Крьоше настоява да създаде пълноценна управленска структура около себе си и иска да работи със собствения си екип, вместо да служи като традиционен спортен директор.

Der Abschied von Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt war von starken Emotionen geprägt. Am Vormittag verabschiedete sich der bisherige Sportvorstand von der Mannschaft, am Abend sprach er bei der Mitgliederversammlung zu den Fans.👋😢 https://t.co/eiV2swrWo9 — Sky Sport (@SkySportDE) October 19, 2026

Това е вторият опит на Милан да подпише с 46-годишния специалист: Джери Кардинале вече беше постигнал устно споразумение с него през лятото, но Айнтрахт Франкфурт блокира трансфера. Крьоше се присъедини към германския клуб през 2021 година, спечелвайки си репутация на човек, който продава играчи със значителни печалби. Той е бил и спортен директор в РБ Лайпциг и Падерборн, помощник-треньор в Байер Леверкузен и старши треньор на втория отбор на Падерборн.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago