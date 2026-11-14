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Селта разби Саламанка с пет гола за убедителен старт в Купата на краля

  • 14 ное 2026 | 00:54
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Селта разби Саламанка с пет гола за убедителен старт в Купата на краля

Селта се класира за втория кръг на турнира за Купата на краля, след като разгроми четвъртодивизионния Унионистас де Саламанка с 5:0 като гост на „Ел Елмантико“. Феран Жутгла и Вилиот Сведберг се разписаха по два пъти, а едно попадение добави Андрес Антаньон. Домакините приключиха срещата с човек по-малко заради директния червен картон на Максимо Левранд.

Двубоят се изигра по време на паузата за националните отбори, след като първоначално насрочената за 28 октомври среща бе отложена заради трагичната влакова катастрофа в Урда.

Гостите бързо показаха разликата в класите и Жутгла откри резултата в 15-ата минута. В 23-тата нападателят се разписа отново, възползвайки се от подаване на Алейш Фебас.

До почивката селекцията на Клаудио Хиралдес направи преднината си класическа. Анхел Аркос изведе Антаньон, който преодоля вратаря Унай Аяла и в 39-ата минута прати топката в опразнената врата за 0:3.

След подновяването на играта футболистите на Икер Муниаин опитаха да върнат интригата и имаха своите най-силни минути. Алекс Карамело стреля в напречната греда, а малко след това Левранд засече с глава центриране от корнер и прати топката във вратата. Радостта на домакините обаче бе прекъсната, тъй като попадението не бе зачетено заради нарушение в атака.

Надеждите на Саламанка окончателно бяха попарени в 61-вата минута. Левранд повали откъсващия се Жутгла и получи директен червен картон, оставяйки съотборниците си с човек по-малко.

В заключителната част Сведберг се превърна в златна резерва. Шведът се появи на терена в 79-ата минута, а още в следващата се разписа след асистенция на Яго Аспас. Само две минути по-късно той вкара отново, този път след подаване на Хави Галан, и оформи крайното 0:5.

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