Еспаньол отново рухна срещу четвъртодивизионен тим и веднага уволни треньора

Еспаньол претърпя сензационно отпадане още в първия кръг на турнира за Купа на краля. "Папагалчетата" загубиха с 3:4 след продължения при гостуването си на четвъртодивизионния Сестао, а решителното попадение падна в 121-вата минута. Поражението доведе и до уволнението на старши треньора Маноло Гонсалес.

Двубоят на стадион „Лас Лянас“ се превърна в истински кошмар за представителя на Ла Лига, който на два пъти повеждаше в резултата, но така и не успя да пречупи съпротивата на домакините. Под проливния дъжд и на тежкия терен Сестао демонстрира изключителен характер и поднесе една от най-големите изненади в началото на тазгодишното издание на турнира.

Началото по никакъв начин не предвещаваше подобна развръзка. Още в 6-ата минута Маркос Фернандес реализира дузпа и даде аванс на Еспаньол. Вместо да наложат контрол върху срещата обаче, гостите позволиха на съперника да поеме инициативата. В 18-ата минута Адри Карион възстанови равенството, възползвайки се от грешка в защитата на каталунците. Малко преди почивката Андони Угарте засече с глава центриране от корнер и изведе Сестао напред с 2:1.

През второто полувреме Еспаньол потърси изравняването, но срещна сериозни затруднения срещу организираната защита на домакините. Вратарят Марко Дмитрович дори трябваше да се намесва решително, за да предотврати трети гол във вратата на гостите. Когато изглеждаше, че Сестао е на крачка от сензацията, каталунците получиха втора дузпа. Роберто Фернандес я реализира в 90-ата минута и изпрати двубоя в продължения.

В 96-ата минута Габриел Москардо отново даде преднина на Еспаньол с хубав удар от границата на наказателното поле. Радостта на гостите обаче продължи съвсем кратко. Андер Лака се разписа с глава след статично положение и направи резултата 3:3. Драмата достигна своя връх в заключителните секунди на продълженията. Първо вратарят на домакините Андер Иру спаси впечатляващ удар със задна ножица на Леандро Кабрера, с който Еспаньол можеше да си осигури класирането.

Вместо това последният удар нанесе Сестао. В 121-вата минута, след разбъркване пред вратата на каталунците, Хон Рохо изпрати топката в мрежата и предизвика истинска еуфория по трибуните на „Лас Лянас“. Така Сестао отстрани четирикратния носител на Купата на краля и си осигури място във втория кръг на надпреварата.

✍️ OFICIAL | Manolo González deixa de ser entrenador de l'#RCDE. El Club vol agrair-li la seva feina durant tots aquests anys i li desitja molta sort en els seus projectes futurs. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 27, 2026

Шокиращото е, че това е трето поредно отпадане на каталунците от съперник от четвъртото ниво на испанския футбол. През предишните два сезона тимът беше елиминиран съответно от Барбастро и Балеарес.

Последиците не закъсняха. След отпадането ръководството на Еспаньол обяви раздялата с Маноло Гонсалес, който водеше първия отбор повече от три сезона. "Папагалчетата" се намират в зоната на изпадащите в Ла Лига, след като спечелиха само една точка в последните си пет шампионатни срещи.

Жирона стигна до втория кръг за Купата на краля

Другите елитни тимове продължават напред. Елче победи Пинатар с 3:1, Малага надигра с 3:0 Алкасар, Виляреал разгроми Манакор с 5:0, а Райо Валекано мина през продължения, но елиминира Рекреативо (Уелва) с 3:2.

Утре предстоят нови 24 мача от 1/64-финалите.

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Снимки: Imago