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Късни голове спасиха Леванте и Бетис от шокиращи отпадания от Купата на краля

  • 12 ное 2026 | 23:35
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Късни голове спасиха Леванте и Бетис от шокиращи отпадания от Купата на краля

Елитните Леванте и Бетис станаха поредните два отбора, които се класираха за втория кръг на турнира за Купата на краля. Въпреки това и двата тима трябваше да разчитат на късни голове, за да избегнат шокиращи отпадания от аматьорски съперници.

Леванте изоставаше като гост на петодивизионния Таранкон след гол на Серхио Нието Дел Вал в 53-тата минута. „Жабчетата“ все пак успяха да отбележат изравнително попадение чрез нападателя с български корени Петар Ратков в 80-ата минута и така пратиха мача в продължения. Там валенсианци съумяха да стигнат до победен гол, но той дойде чак в последните секунди и по-точно в 124-тата минута, когато капитанът Адриан Де Ла Фуенте се разписа от дузпа.

Във визитата на Бетис на четвъртодивизионния Навалкарнеро имаше не по-малка драма. „Вердибланкос“ взеха ранен аванс благодарение на гол на Родриго Рикелме (6’). Те обаче претърпяха пълен обрат след попадения на Алваро Лопес (49’) и резервата Кенсли Васкес (79’). Така съставът на Мануел Пелегрини беше пред угрозата да отпадне, но все пак беше спасен от влезлия от пейката Родриго Марина, който се разписа чак в добавеното време. Неговият гол доведе мача до продължения, където Рикелме (96’) вкара второто си попадение. В 117-ата минута резервата Иско можеше да убие интригата, но противниковият вратар Алваро Каладо спаси неговата дузпа. Веднага след това капитанът на гостите Айтор Руибал беше изгонен от игра заради неговия втори жълт картон. Все пак в оставащото време Бетис успя да съхрани крехкия си аванс.

Третият тим, който в четвъртък вечер си осигури място във втория кръг на турнира, е представителят на Ла Лига 2 Албасете, надделял с 3:0 като гост на четвъртодивизионния Пуертолано след голове на Робер Гонсалес (16’), Марио Соберон (19’) и Алекс Рубио (82’).

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Снимки: Gettyimages

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