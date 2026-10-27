Жирона стигна до втория кръг за Купата на краля

Жирона се класира за втория кръг на Купата на краля след победа с 2:0 при гостуването си на Куарте. Абел Руис (22') и Олександър Пищчур (59') отбелязаха попаденията за каталунците, които не блестяха особено, но успяха да си свършат работата срещу съперник от по-ниска дивизия. Домакините оказаха сериозна съпротива и имаха възможности да затруднят още повече гостите. Родриго Тапия отправи опасен удар, блокиран от Лас Курума, като футболистите на Куарте поискаха дузпа за игра с ръка, но такава не бе отсъдена.

След почивката Жирона увеличи преднината си след корнер, при който Дони ван де Беек отклони топката с глава, а Пищчур я прати във вратата. Куарте не се отказа и потърси почетно попадение, но вратарят на гостите Крапивцов се намеси решително, включително при опасен удар с глава на Иван Вера в 69-ата минута. Домакините имаха шанс и в добавеното време, но Жирона запази суха мрежа и продължи напред в турнира.

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