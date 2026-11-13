Феновете на ЦСКА подготвят мащабна хореография за мача с Трабзонспор

Слушай на живо: ЦСКА - Трабзонспор

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор "Г" обявиха, че подготвят мащабна хореография за мача с Трабзонспор, която да покрие целия стадион. Както е известно, двубоят от основната фаза на Лигата на конференциите ще се играе на "Армията" и ще бъде втори след откриването със Славия (0:0).

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"Армейци,

Наближаваме края на една година, изпълнена с изключително паметни моменти по трибуните. Черешката на тортата беше нашето дългоочаквано завръщане у дома, което сигурни сме ще помним до края на живота си. "Сектор Г" показа, че когато визията, манталитетът и умението се слеят в идеална симбиоза резултатите винаги са магически!

И тъй като не смятаме да спираме, а да завършим 2026 както подобава, планираме мащабна хореография на целия стадион за мача с "Трабзонспор". За целта ни е необходимо и армейската общност отново да покаже своята сила и повярвайте ни, резултатът ще си заслужава....

Ето и добре познатите начини това да се случи:



IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01

БАНКА: TBI Bank

REVOLUT: +359887626180

PAYPAL: fcsektorg@gmail.com

На място в магазина ни на "Иван Асен", написаха от "Трибуна Сектор Г".

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