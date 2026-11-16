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Следващият съперник на ЦСКА в Европа обяви загуба от над 35 млн. евро

  • 16 ное 2026 | 18:44
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Следващият съперник на ЦСКА в Европа обяви загуба от над 35 млн. евро

Следващият съперник на ЦСКА в основната фаза на Лига на конференциите - Трабзонспор, обяви загуба за сезон 2025-2026 в размер на 35 754 295 евро. Сумата е в съответствие със законодателството на капиталовите пазари. Според официалните счетоводни отчети на дружеството, загубата за същия период възлиза на 26 058 213 евро.

Въпреки тревожните данни Трабзонспор се представя на изключително ниво в местното първенство. Салах и компания са втори на три точки зад лидера Галатасарай. Подобрението в играта на футболистите съвпадна с пристигането на взетия от Лудогорец треньор Томас Райс, който постигна 6 поредни успеха в шампионата.

Двубоят между ЦСКА и Трабзонспор ще се играе на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа на стадион “Българска армия”.

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