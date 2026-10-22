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Трабзонспор без фенове в София

  • 22 окт 2026 | 17:53
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Трабзонспор без фенове в София

Трабзонспор няма да може да разчита на подкрепата на своите привърженици за гостуването на ЦСКА в София заради наказание от УЕФА. Турският клуб бе санкциониран с 80 000 евро и пълна забрана за продажба на билети за следващия мач на отбора като гост в европейските клубни турнири поради използване на пиротехнически средства и хвърляне на предмети при предишното гостуване на тима в Лигата на конференциите срещу финландския КуПС.

Трабзонспор спечели двубоя, игран миналата седмица, с 4:2.

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Турският клуб отнесе и допълнителни глоби - 15 000 евро за навлизане на терена от феновете и още 5000 евро за причинени щети, като задължи клуба да се свърже с КуПС в срок от 30 дни за уреждане на въпроса с щетите, нанесени от привържениците - а именно 13 счупени седалки в сектора за гости и повреди по терена, причинени от хвърлени пиротехнически средства.

Трабзонспор гостува на ЦСКА на 26 ноември, като двубоят се очаква да се играе на реконструирания стадион "Българска армия". Турският тим, в чиито редици играе бившата звезда на Ливърпул Мохамед Салах, ще пристигне в София и без своя президент Ертугрул Доган, който бе наказан с 45 дни забрана да се занимава с футболна дейност заради залагания.

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