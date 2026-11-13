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Ботев (Враца) и Септември не се победиха в контрола

  • 13 ное 2026 | 15:24
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Ботев (Враца) и Септември не се победиха в контрола

Ботев (Враца) и Септември завършиха 1:1 в контролна среща, играна в Правец. Двата отбора се оттеглиха на почивката при 0:0, като най-добрата възможност за Ботев през първата част дойде в 27-ата минута. Мартин Смоленски центрира към Филип Гигов, чийто удар с глава срещна гредата.

След почивката Тодор Симов направи няколко промени в състава. В 65-ата минута врачани поведоха с 1:0 - Даниел Генов центрира, а влезлият като резерва Мартин Петков завърши атаката с гол.

Септември стигна до изравнително попадение в 82-рата минута, с което беше оформен крайният резултат.

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