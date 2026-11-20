Атанас Илиев: Битката ще е доста по-сериозна от миналата година, но ще се борим за титлата

Централният нападател на ЦСКА 1948 и на националния отбор Атанас Илиев получи наградата си за играч №1 на 14-ия кръг в елитната efbet Лига. Тогава той влезе през второто полувреме при домакинството на Спартак (Варна) и се отличи с две попадения. Мачът завърши 6:1 за "червените" от Бистрица.

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"За мен това е голяма награда, защото се трудя много. Радвам се, че това се оценява от хората. Мога да обещая, че ще имам още такива награди.

Тази година и четирите отбора в челото на класирането играем наистина много добре. Битката ще е доста по-сериозна от миналата година. Ние се представяме страхотно засега. Колективът е на прекрасно ниво. Можеше да завършим като победители в последния мач, но с този гол в последната секунда за жалост изпуснахме победата.

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Сега играя доста добре, вкарах много голове. Надявам се с игровото време, което получавам, да мога да се преборя за голмайсторския приз. Когато съм на игрището, си отбелязвам ситуациите. Затова имам толкова голове в момента.

Няма поставени цели пред отбора. Събрани сме много добри футболисти. Ще се борим за титлата, но ще видим какво ще се случи. Тази година ЦСКА започна добре. Мисля, че те ще са един от главните конкуренти за спечелване на първенството. Всичко зависи от нас. Ако играем добре, може да се преборим с тях, Левски и Лудогорец", сподели Илиев.

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