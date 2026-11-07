Младенов: Изравниха ни в последната секунда, разочаровани сме

Наставникът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов говори след равенството 2:2 срещу Лудогорец в Разград. Младият специалист изрази разочарование, след като "червените" от Бистрица изпуснаха победа в последната секунда на мача.

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"Разочаровани сме, на този стадион трудно се играе, но успяхме да се върнем в мача, показахме характер, вкарахме два гола, но ни изравниха злощастно в последната секунда. Разочарованието е по-голямо със сигурност. Положителното е, че отново успяваме да бъдем активни във фаза "атака" и съумяваме да реализираме голове.

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Ние притежаваме класен отбор, момчетата имат голям характер, дадоха максимума от себе си да изравним и после да обърнем резултата. Наско Илиев е много ценен за нас, той е голаджия, помага адски много, ставаме по-директни с него, има голямо присъствие в наказателното поле. Ще анализираме грешките, които допускаме, ще работим върху тях и се надяваме да ставаме все по-добри", заяви Валверде от "Младост 1".

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Снимки: Startphoto