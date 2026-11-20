Ботев (Пловдив) приема ЦСКА в дербито от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е в неделя от 18:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. В минутите преди първия съдийски сигнал един от легендарните футболисти на "канарчетата" Атанас Пашев ще бъде награден.
От "жълто-черния" клуб призовават привържениците да закупят билетите си предварително и да бъдат на стадиона възможно най-рано, за да се избегнат струпвания на входовете.
Ботев (Пловдив) обяви колко билети е продал за мача с ЦСКА
Повече информация относно организацията в деня на мача може да намерите в следващите редове:
в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев", където могат да бъдат закупени билети
в 12:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил"
в 14:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна Юг
в 15:00ч. ще отвори паркингът (ограничено количество паркинг билети могат да бъдат закупени онлайн)
в 16:00ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени
Билетите за мача модат да бъдат закупени от магазина и касите на стадион "Христо Ботев", както и онлайн на kolezha.bg. Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от бариерите на бул. "Източен". Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат от бариерите на ул. "Варшава".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google