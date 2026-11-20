Ботев (Пд) ще награди своя легенда преди мача с ЦСКА

Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Ботев (Пловдив) приема ЦСКА в дербито от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е в неделя от 18:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. В минутите преди първия съдийски сигнал един от легендарните футболисти на "канарчетата" Атанас Пашев ще бъде награден.

От "жълто-черния" клуб призовават привържениците да закупят билетите си предварително и да бъдат на стадиона възможно най-рано, за да се избегнат струпвания на входовете.

Ботев (Пловдив) обяви колко билети е продал за мача с ЦСКА

Повече информация относно организацията в деня на мача може да намерите в следващите редове:

в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев", където могат да бъдат закупени билети

в 12:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил"

в 14:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна Юг

в 15:00ч. ще отвори паркингът (ограничено количество паркинг билети могат да бъдат закупени онлайн)

в 16:00ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача модат да бъдат закупени от магазина и касите на стадион "Христо Ботев", както и онлайн на kolezha.bg. Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от бариерите на бул. "Източен". Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат от бариерите на ул. "Варшава".

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