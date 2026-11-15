Шефът на Гигант: Ще трябва да взимаме мерки, защото допускаме доста загуби

Гигант (Съединение) загуби с 0:2 гостуването си на Атлетик (Куклен) в мач от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Ето какво каза президентът на клуба Добрин Козарев след края на срещата.

„Играхме слабо и загубихме. Ние имаме сериозна слабост – създаваме положения и не успяваме да отбележим голове. В офанзивен план нещата не се получават, имаме 2 гола за три мача. И днес имахме ситуации, но не успяваме да реализираме сами срещу вратаря.

Атлетик (Куклен) с много ценна победа, надви Гигант (Съединение)

През първото полувреме справедливо бе изгонен нашият вратар за нарушение извън наказателното поле. Несъмнено червеният картон също повлия на мача и резултата.

След това обаче имаше ситуация за дузпа, която главният съдия Георги Иванов не отсъди. Всички бяха единодушни в мнението си, че е имало наказателен удар.

Ако бяхме реализирали и бяхме повели с 1:0, мачът можеше да се развие съвсем друго яче, но реферът не даде тази дузпа“, каза президентът Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант (Съединение).

„Трябва да вземем мерки, защото имаме добри футболисти, а допускаме много загуби — най-вече като гост, като това ни е четвърта поредна и то от по-слаби отбори от нас“, добави шефът на клуба.

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