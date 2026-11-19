Атлетик (Куклен) отново тресна Гигант, този път за Аматьорската купа

Атлетик (Куклен) се класира на Областен финал за Купата на Аматьорската лига, след като в полуфинал отстрани с 2:1 Гигант (Съединение). Така тимът записа втори пореден успех срещу този противник, след като само преди няколко дни спечели с 2:0, но в мач за първенство.

Атлетик (Куклен) с много ценна победа, надви Гигант (Съединение)

На финала Баските от Куклен ще срещнат досегашната изненада – ФК Раковски, който елиминира последователно Марица (Милево) и Спартак (Пловдив).

В днешния двубой в Куклен, домакините поведоха с 1:0 след гол с глава на Васил Йорданов.

През втората част гостите от Съединение изравниха след точно изпълнена дузпа от влезлия като резерва Макджералд Уоха.

Атлетик (Куклен) обаче стигна до втори гол, дело на Алиберг Коджаали, в 80-ата минута, който се разписа с красив удар извън наказателното поле.



СНИМКА: athletic-kuklen.com

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