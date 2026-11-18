ОФК Хасково елиминира Димитровград след дузпи за купата на АФЛ

В Димитровград, едноименния тим загуби от ОФК Хасково с 3:5 след изпълнения на дузпи във финала на Област Хасково от турнира за купата на Аматьорската лига. Съперниците си вкараха по два гола в 90-те минути. Момчил Кирков даде аванс на домакините с попадение през първото полувреме. В началото на второто, Красимир Илиев изравни. После Атакан Йълмаз направи пълен обрат. Иван Кадифейкин върна Димитровград в битката – 2:2. Бейсим Бейсим, Васил Василев и Керимджан Игнатов вкараха дузпи за хасковския тим. Топката влезе само веднъж в мрежата на вратаря им Богомил Цинцарски.

Снимка: dimitrovgrad1947.com

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