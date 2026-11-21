ОФК Хасково повали Загорец накрая

ОФК Хасково победи у дома Загорец (Нова Загора) с 3:1. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Мариян Тонев уцели напречната греда на домакините в средата на първото полувреме. В 37-ата минута Атакан Йълмаз беше изведен срещу вратаря на гостите и откри резултата. Даниел Ганев заличи пасива, десетина минути след почивката. В 88-ата минута, топката за втори път спря в мрежата на Загорец, но съдията не зачете попадението. Само след секунди обаче, Християн Василев даде нова преднина на хасковския тим. В 92-атка минута Владислав Узунов фиксира окончателното 3:1.

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