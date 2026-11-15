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Живко Желев: Равенството щеше да е по-заслужено

  • 15 ное 2026 | 11:11
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Живко Желев: Равенството щеше да е по-заслужено

Старши треньорът на ОФК Хасково Живко Желев коментира днешната загуба с 2:3 на гости на Созопол.

„Въпреки че играхме слабо в началото и допуснахме изоставане от два гола, успяхме да изравним. След това имахме положения и за обрат, но не успяхме да ги реализираме. И пред нашата врата имаше положения. Отмениха ни чист гол и накрая имаше нарушение за нас, което не отсъдиха. Но не ми се говори за съдии вече. Поне да бяхме завършили наравно. Щеше да е по-заслужено“, каза Желев след срещата.

Хасковлии са в серия от 5 мача без успех, в които взеха само една точка.

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