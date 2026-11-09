Красимир Бислимов: Логичното беше да победим, но във футбола не винаги логиката възтържествува

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов говори след домакинското равенство 1:1 с Добруджа.

„Играхме добре, но отново се прояви най-голямата ни слабост – да пропускаме положенията, които създаваме. Дори започвам да си мисля, че понякога правим всичко възможно, за да не ги реализираме. Иначе си стана здрав мач. Те се опитаха да се затворят, да играят на контраатака и да не ни позволяват да стигаме положения. Но още в 30-ата секунда ударихме греда. След това и още една добра възможност. След гола също имахме шансове“, каза Бислимов след двубоя.

Спартак пропусна отлична възможност да се установи в първата половина на класирането.

„Стори ми се, че имаше малко подценяване след двете поредни победи. С това мога да си обясня лекото отпускане. Хубавото е, че идва следващ мач, в който ще гледаме да се поправим. Нивата е дълга, има много мачове. Но трябва да се възползваме максимално от тези отбори. Съжалявам, че днес не успяхме да спечелим. Логичното беше да победим, но във футбола не винаги логиката възтържествува“, добави опитният специалист.

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