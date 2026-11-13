Проблеми в атака за Спартак (Плевен) преди гостуването в Своге

Спартак (Плевен) гостува на Спортист (Своге) в мач от 16-ия кръг на MrBit Втора лига. Срещата е в неделя, 15-ти ноември, от 14:30 часа.

След пропуснатият шанс за трета поредна победа плевенчани ще опитат да се върнат в правия път.

Задачата ще е още по-трудна заради отсъствието на централния нападател Преслав Антонов, който е наказан заради натрупани картони.

Още по-сериозен става проблемът в атака, който Красимир Бислимов може да се наложи да решава. Крилото Шола Аделани е с проблем в адукторите и е под въпрос. Участието и на опитният атакуващ играч Васил Шопов също не е сигурно.

„Както за всеки мач, подхождаме отговорно, с уважение към противника. Но си отиваме в Своге с нагласа за победа. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим трите точки“, сподели преди срещата наставникът на тима Красимир Бислимов.

Спортист (Своге) се оказва повече от труден опонент за Спартак, който няма успех над „шоколадите“ вече 6 мача, в които плевенчани са регистрирали 3 равенства и 3 загуби.

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