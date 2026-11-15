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Спартак (Плевен) с важна победа в Своге

  • 15 ное 2026 | 17:18
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Спартак (Плевен) с важна победа в Своге

Спартак (Плевен) спечели с 2:0 гостуването си на Спортист (Своге) от 16-ия кръг на Втора лига. Тимът продължава добрата си серия от резултати като вече има 3 победи и 1 равенство в последните си четири срещи. С актив от 24 точки Спартак е седми във временното класиране.

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Плевенчани отбелязаха по един гол в двете полувремена. В 31-вата минута Васил Шопов откри, а в 62-рата Яни Пехливанов удвои от дузпа, с която оформи крайния резултат.

В следващия си двубой Спартак е домакин на новака Несебър. Срещата от 16-ия кръг е в събота, 21 ноември, от 14:30 часа.

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