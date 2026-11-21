Люис Хамилтън: Съсипан съм

Люис Хамилтън заяви, че е съсипан, след като той и съотборникът му Шарл Леклер бяха елиминирани още в края на втората фаза на квалификацията преди Гран При на Лас Вегас. Седемкратният шампион се класира 12-ти, но ще стартира 11-ти заради наказанието на Оскар Пиастри.

Scenes from Friday in Las Vegas 📸🇺🇸 https://t.co/25qWcu5hCh — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 21, 2026

След квалификацията британецът призна, че във Ферари са очаквали известни затруднения заради множеството дълги прави на пистата в Града на греха. Той също така разкри, че още в началото е получил повреда по пода на неговата кола и е загубил значителна част от аеродинамичното притискане.

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„Съсипан съм. Работим изключително усилено, за да се представяме добре. Честно казано, не знаех какво да очаквам от днешното ни представяне. Знаехме, че ще имаме известни затруднения заради дългите прави, но бях оптимист преди началото на сесията. Мислех, че колата ще се държи добре“, заяви Хамилтън пред Sky Sports F1.



„Още в първата или втората обиколка обаче ударихме нещо с пода на автомобила. Вероятно някакви отломки или нещо друго повредиха пода и в резултат загубихме значителна част от аеродинамичното притискане, което ни коства няколко десети от секундата на обиколка.



„След това дадох абсолютно всичко от себе си. В края направих възможно най-добрата обиколка, на която бях способен, но нямах никого пред себе си, от когото да се възползвам за въздушна струя. Освен това в края на обиколката имахме проблем с използването на електрическата енергия и загубих около шест десети от секундата само заради това.



„Когато не върви, не върви. Просто беше един от онези дни, в които всичко се обърква. Борехме се дори само за да стигнем до Q3. Мисля, че без загубата на електрическа мощност и аеродинамично притискане можех да се класирам за третата част на квалификацията, но дори тогава щеше да бъде трудно. Но това е положението, вече е минало. Определено не е приятно усещане за никого в отбора, но утре ще се опитаме да продължим напред“, добави Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages