Алекс Маркес завърши трети в спринта на пистата „Портимао“, възползвайки се от падането на неговия по-голям брат в средата на предпоследния тур на португалското трасе.
След финала състезателят на Грезини Дукати коментира грешката на своя брат, която дойде върху леко влажната настилка. Испанецът също така каза, че този подиум е добра награда за усилията, които той положи извън пистата в последните две седмици след операцията на рамото му на 2 ноември.
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„Всички беше под контрол, натисках, но Марк беше малко по-бърз от мен. След това стигнахме до седмия завой и този слаб дъжд доведе до падането му. Впоследствие аз бях по-бавен в следващите три-четири завоя, защото не исках и аз да падна.
„Акоста ме изпревари и си казах, че трябва да натисна в последната обиколка, успях да го изпреваря и задържа зад себе си. Доволен съм от подиума, след всичката работа, която свърших у дома, това е много добра награда“, коментира по-малкият от братята Маркес.
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Снимки: Gettyimages