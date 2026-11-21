Алекс Маркес: Този подиум е добра награда за усилията, които положих у дома

Алекс Маркес завърши трети в спринта на пистата „Портимао“, възползвайки се от падането на неговия по-голям брат в средата на предпоследния тур на португалското трасе.

A super bronze medal for @alexmarquez73 🥉 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/dLg2BvkuKb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

След финала състезателят на Грезини Дукати коментира грешката на своя брат, която дойде върху леко влажната настилка. Испанецът също така каза, че този подиум е добра награда за усилията, които той положи извън пистата в последните две седмици след операцията на рамото му на 2 ноември.

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„Всички беше под контрол, натисках, но Марк беше малко по-бърз от мен. След това стигнахме до седмия завой и този слаб дъжд доведе до падането му. Впоследствие аз бях по-бавен в следващите три-четири завоя, защото не исках и аз да падна.



„Акоста ме изпревари и си казах, че трябва да натисна в последната обиколка, успях да го изпреваря и задържа зад себе си. Доволен съм от подиума, след всичката работа, която свърших у дома, това е много добра награда“, коментира по-малкият от братята Маркес.

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Снимки: Gettyimages