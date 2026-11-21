Верстапен за сбутването с Ръсел: Нищо не е станало

Последната свободна тренировка преди Гран При на Лас Вегас отново противопостави един срещу друг Макс Верстапен и Джордж Ръсел. Пилотът на Ред Бул изпревари състезателя на Мерцедес, след което намали темпото пред него и стюардите потвърдиха, че той е сменил траекторията си неколкократно при спирането.

В отговор Ръсел опита атака от вътрешната страна на четирикратния световен шампион, което доведе до лек контакт между двамата болида на 14-и завой. Инцидентът наложи изслушване пред стюардите, но те решиха да приключат случая само с официално предупреждение, което за разлика от мъмренето не носи дисциплинарни последствия.

Nothing much to add... 😶 #F1 #LasVegasGP https://t.co/EUf5CqgfDx — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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По време на официалната пресконференция след квалификацията Верстапен бе лаконичен и показа, че няма никакво желание да разисква случилото се. На въпрос какво точно е станало на пистата, нидерландецът отговори просто: „Нищо. Нищо не се случи.“

От своя страна Ръсел бе значително по-остър в коментарите си пред медиите. Пред Sky Sports Италия британецът заяви без заобикалки:

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„Няма просто да се примиря някой да ме прецаква по този начин и да се държи така, сякаш е по-велик и по-добър от всички останали. Някой най-накрая трябва да се опълчи на този човек.“

Верстапен обаче остана напълно безразличен към критиките на съперника си. Попитан за нападките по време на срещата си с нидерландските медии, организирана в падока, той заяви следното пред motorsport.com:

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„Дори не искам да си губя времето с това. За мен тази тема изобщо не си заслужава вниманието.“

В доклада на ФИА бе споменато неписано кавалерско споразумение между пилотите при подготвителните обиколки, според което те трябва да пазят позициите си и да не си пречат преди старта на бърз тур. Попитан за това правило, Верстапен отсече: „През живота си не съм виждал подобно споразумение.“

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Самите стюарди също подчертаха, че подобни неофициални уговорки не са натежали при вземането на решението им, като фокусът е бил изцяло върху реалните маневри на пистата:

„Стюардите взеха предвид тези обяснения, но прецениха, че подобни неофициални споразумения имат ограничено значение за оценката на инцидента. Решаващи се оказаха реалните движения на двата болида и техните относителни позиции един спрямо друг.“

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Любопитен факт е, че двамата съперници ще потеглят рамо до рамо от първа редица в неделния старт в Лас Вегас, след като Андреа Кими Антонели получи наказание с преместване назад на стартовата решетка. Верстапен обаче е категоричен, че конфликтът не му дава допълнителен стимул да задържи Ръсел зад себе си:

„Не, определено не черпя мотивацията си от подобни неща.“

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Снимки: Gettyimages