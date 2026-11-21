Исак Хаджар: Изглеждахме малко глупаво в квалификацията

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар призна, че тимът му е изглеждал „малко глупаво“ в опитите за изтегляне в края на квалификацията за Гран При на Лас Вегас. Французинът обаче подчерта, че стартовата му позиция в съботното състезание не е от решаващо значение.

Хаджар даде пето време в третия сегмент на сесията с пасив от 0,699 секунди спрямо Андреа Кими Антонели. След наложеното наказание от пет места назад на италианеца, съотборникът на Хаджар – Макс Верстапен – оглави стартовата решетка, а самият Хаджар се придвижи до четвърта позиция.

Team-mate tows 🤝 Ollie and Nico did their best to get Rafa and Gabi into Q2 👏 #F1 #LasVegasGP https://t.co/I7eVQr6kxa — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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Заключителните минути на квалификацията се превърнаха в истинска игра на котка и мишка, като пилотите търсеха максимално близка дистанция зад съперник, за да се възползват от въздушна струя по дългите прави на уличното трасе. Докато мнозина успяха да приложат този трик, Хаджар остана без изтегляне и трябваше да разчита изцяло на мощността на задвижващата система на Ред Бул-Форд.

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„Нямахме никакво изтегляне. В последната обиколка изглеждахме малко глупаво, докато другите отбори изиграха ситуацията много умно и буквално забавиха колите си на първи завой точно когато ние напускахме бокса“, заяви Хаджар. Тъй като пред него нямаше друг болид, той осъзна, че силният тур би бил компрометиран на правите, и избра да се прибере.

Запитан дали Ред Бул трябва да подобри тактиката си при подобни обстоятелства за в бъдеще, Хаджар подчерта, че предпочита чистото каране пред рисковите игри: „Не харесвам тези маневри. Искам просто да карам бързо. Има неща, които не зависят от теб – все едно хвърляш зарове.“

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Въпреки това състезателят запазва пълна увереност в състезателното си темпо: „Важното е, че бях много бърз в завоите и това ме радва. Тръгваме четвърти, което ни поставя в отлична позиция за битка за подиума. На тази писта се изпреварва лесно заради дългите прави и настоящите правила. Така че дали стартираш втори, четвърти или пети, няма особено значение.“

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В дебютния си сезон за Ред Бул Хаджар вече има три подиума – в Монако, Азербайджан и Сао Пауло, където завърши трети зад Ландо Норис и Верстапен. Още едно класиране в челната тройка би било от огромна полза за отбора, който защитава второто място при конструкторите с крехък аванс от 17 точки пред Макларън три кръга преди края на сезона.

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Снимки: Gettyimages