Няма такава драма! Марк Маркес падна и ще трябва да почака още за титлата в MotoGP

Марк Маркес беше на по-малко от две обиколки от това за осми път в своята кариера да стане световен шампион в MotoGP, но падна при коварните условия на „Портимао“ и ще трябва да почака още поне 24 часа за титлата.

Испанецът се движеше на третата позиция, която щеше да му напълно достатъчна, тъй като най-близкият му преследвач Хорхе Мартин заемаше шестото място. Засилилият се дъжд в седмия дъжд обаче изненада пилота на Дукати и той се озова на земята, прощавайки се с шанса да стане шампион още днес.

Победата в днешния ден грабна Марко Бедзеки, който води от старта до финала, за да запише първия си спринтов триумф за сезона. По този начин заводският пилот на Априлия запази надеждата си за титлата жива, макар че италианецът ще се нуждае от истинско чудо, за да се пребори с Маркес до края на сезона.

Marco Bezzecchi takes the win in dominant fashion, and he's still very much in the title fight! 🥇 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/U0DR0cAF3K — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Втори зад Бедзеки финишира Раул Фернандес с Тракхаус Априлия, който изпревари Маркес още в третия завой, след което остана много близо до лидера. Във финалните два тура обаче той изостана, след като реши да кара по-консервативно при засилилия се дъжд.

Nothing is for certain in #MotoGP. 🤯 @88jorgemartin's title hopes remain alive after taking P5 and @marcmarquez93's DNF #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/oWlWRwOGps — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Тройката оформи Алекс Маркес, в четвърти и пети завършиха Педро Акоста и Мартин. Зоната на точките в спринта в Португалия допълниха Ай Огура, Фабио Ди Джанантонио, Фабио Куартараро и Икер Лекуона.

В генералното класиране, въпреки нулата си днес, Марк Маркес продължава да води убедително, като с 431 точки той има аванс от 55 пред Мартин. Трети с изоставане от 62 пункта се движи победителят от спринта на „Портимао“ Бедзеки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия

Състезанието за Гран При на Португалия, 21-ви кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages