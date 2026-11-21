Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия, който беше спечелен от Марко Бедзеки, като на подиума се качиха още Раул Фернандес и Алекс Маркес:

Марк Маркес – 431 точки Хорхе Мартин – 376 Марко Бедзеки – 369 Педро Акоста – 315 Ай Огура – 298 Фабио Ди Джанантонио – 285 Раул Фернандес – 267 Алекс Маркес – 204 Франческо Баная – 173 Енеа Бастианини – 147 Фермин Алдегер – 129 Брад Биндър – 118 Лука Марини – 117 Фабио Куартараро – 81 Диого Морейра – 78 Франко Морбидели – 70 Йоан Зарко – 63 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 31 Алекс Ринс – 29 Икер Лекуона – 19 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 17 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Джейк Диксън – 2 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

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Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg