Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Португалия, който беше спечелен от Марко Бедзеки, като на подиума се качиха още Раул Фернандес и Алекс Маркес:
Марк Маркес – 431 точки
Хорхе Мартин – 376
Марко Бедзеки – 369
Педро Акоста – 315
Ай Огура – 298
Фабио Ди Джанантонио – 285
Раул Фернандес – 267
Алекс Маркес – 204
Франческо Баная – 173
Енеа Бастианини – 147
Фермин Алдегер – 129
Брад Биндър – 118
Лука Марини – 117
Фабио Куартараро – 81
Диого Морейра – 78
Франко Морбидели – 70
Йоан Зарко – 63
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 31
Алекс Ринс – 29
Икер Лекуона – 19
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 17
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Джейк Диксън – 2
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Няма такава драма! Марк Маркес падна и ще трябва да почака още за титлата в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg