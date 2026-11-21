Ландо Норис: Катастрофално бавни сме на правите

Ландо Норис заяви, че колата на Макларън е „катастрофално“ бавна на дългите прави на пистата в Лас Вегас, след като британецът нямаше реален шанс да се бори за полпозишъна в Града на греха.

P4 and P7 in Las Vegas Qualifying 🎲 #McLarenF1 | #LasVegasGP 🎲 https://t.co/kTFhdW1uIX — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) November 21, 2026

Норис остана четвърти в квалификацията с пасив от 0.351 секунди спрямо победителя в нея Андреа Кими Антонели. Заради наказанието на италианеца обаче, неговият предшестевник на трона на Формула 1 ще потегли трети, като Норис обясни как ниската скорост на MCL40 се отразява на карането му.

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„Просто сме ужасно бавни на правите. Направо сме катастрофално бавни на правите. Обиколката ми беше много добра, определено най-добрата ми. Но само в последния сектор загубих осем десети от Кими. Той имаше идеална въздушна струя и се справи много добре. Но дори в сравнение с повечето останали пилоти изоставаме прекалено много“, коментира Норис.



„Налага се да започвам бързата си обиколка на секунда и половина зад колата пред мен, което означава, че във всеки завой губя поне между пет стотни и една десета от секундата заради загубата на аеродинамично притискане. Разбира се, в крайна сметка печелиш повече, ако успееш да се възползваш от добра въздушна струя. Но ние трябва да компенсираме огромния си дефицит в скоростта на правите и заради това се налага да жертваме скоростта си в завоите.



„Като цяло просто не сме намерили правилния баланс между аеродинамичното притискане и челното съпротивление. Това на практика ни направи невъзможно да се борим за полпозишъна.



„Не можеш да обвиняваш правите. Проблемът е, че колата ни просто не е достатъчно добра. Трябва да постигнем сериозно подобрение в това отношение. С подобно представяне няма как да бъдем конкурентоспособни на писти като „Монца“, тук или в Баку“, завърши миналогодишният шампион.

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Снимки: Gettyimages