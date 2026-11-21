Джордж Ръсел разкритикува остро Макс Верстапен: Разхожда се все едно е нещо повече от нас

Джордж Ръсел отправи сериозни критики към Макс Верстапен след инцидента между двамата по време на третата свободна тренировка преди Гран При на Лас Вегас във Формула 1.

Верстапен изпревари болида на Мерцедес точно преди завой №14 в стремеж да си осигури чиста писта, но Ръсел веднага потърси начин да си върне позицията. Нидерландецът опита неуспешно да затвори вратата, след което британецът си проправи път със сила, а състезателят на Ред Бул му отвърна с неприличен жест със среден пръст.

Whoa! George ⚔️ Max #F1 #LasVegasGP https://t.co/GDA3BZafAC — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Ръсел не скри възмущението си от маневрата на своя съперник, която донесе на Верстапен официално предупреждение от спортните комисари.

„Смятам, че предупреждението е напълно заслужено. В правилата никъде не пише, че нямаш право да изпревариш пилот, който започва бързата си обиколка, но когато го направиш, ти просто му проваляш опита.



„Той прави това всяка седмица срещу редица състезатели и всички го приемат мълчаливо. Аз обаче няма да търпя някой да ми проваля подготовката и да се държи така, сякаш е по-велик и по-важен от останалите. Някой трябва да се противопостави на това поведение“, коментира Ръсел пред Sky Sports Italia.

Кими Антонели спечели квалификацията, но Верстапен ще стартира първи в Лас Вегас

От своя страна Верстапен бе пределно лаконичен на пресконференцията след квалификацията, заявявайки единствено: „Нищо не се е случило.“

Верстапен и Ръсел ще разделят първата редица на старта в Града на греха, въпреки че те завършиха втори и трети в квалификацията. Победител в нея стана Андреа Кими Антонели, който обаче е с наказание за използван на допълнителен двигател с вътрешно горене и ще потегли шести.

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Снимки: Gettyimages