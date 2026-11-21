Леклер: Ферари има най-добрата кола, но се нуждае от повече мощност

Пилотът на Ферари Шарл Леклер определи шасито SF-26 като най-доброто във Формула 1 за сезон 2026, но подчерта, че италианският отбор трябва да намери повече мощност от двигателя си за 2027 година.

Льоклер направи този коментар пред Sky Sport Италия по време на състезателния уикенд в Лас Вегас. Мнението му обобщава цялостното представяне на шасито през шампионата, а не изолирано сравнение от времената в класирането, които зависят от мощността, настройките и работата с гумите.

High speeds loading 📈 See how speeds compare across different sections of the Las Vegas circuit! 💨 #F1 #LasVegasGP https://t.co/hyVAo2GLv3 — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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Уличното трасе в Лас Вегас се превърна в сериозен тест за автомобила на Скудерията. В квалификацията Льоклер завърши 11-и, докато Люис Хамилтън остана на 12-а позиция. Монегаскът призна, че тимът е очаквал дефицит в скоростта, но посочи и слабости в работата от страна на Ферари, както и своя собствена грешка в последната бърза обиколка.

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Краткосрочната задача пред отбора е да си пробие път напред на писта, където високата скорост на правите е от решаващо значение за изпреварванията. В дългосрочен план основната грижа на Льоклер остава свързана с това какъв напредък в мощността ще успее да постигне Ферари за следващия сезон.

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Снимки: Gettyimages