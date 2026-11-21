Алонсо: Астън Мартин губи до 3 секунди на обиколка заради мотора

Фернандо Алонсо изчисли, че болидите на Астън Мартин със задвижваща система на Хонда са губили между две секунди и половина и три секунди на правите по време на квалификацията в Лас Вегас. Сериозният дефицит в темпото доведе до отпадането и на двете коли на тима още в първата фаза на сесията.

Пред motorsport.com двукратният световен шампион заяви, че разликата в максималната скорост е била толкова значителна, че съперниците е трябвало да оставят по-голяма дистанция, когато са се движили зад болид на Астън Мартин. Оценката за загубеното време е на самия пилот, тъй като официалните резултати отчитат крайното подреждане, а не конкретния дял на задвижващата система в общото изоставане.

High speeds loading 📈 See how speeds compare across different sections of the Las Vegas circuit! 💨 #F1 #LasVegasGP https://t.co/hyVAo2GLv3 — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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Алонсо се класира на 19-о място, а съотборникът му Ланс Строл остана на 20-а позиция. Дългите прави участъци между бавните завои правят невъзможно компенсирането на спиране или в самите криви на онова, което автомобилът губи при ускорение.

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Наказания на други пилоти на стартовата решетка могат да придвижат състезателите на Астън Мартин по-напред преди състезанието. Въпреки това липсата на достатъчна скорост на правите ще остане сериозен фактор при опитите за изпреварване или защита на позициите в хода на самата надпревара.

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Снимки: Gettyimages