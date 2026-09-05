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Брюж бързо се върна към победите

  • 5 сеп 2026 | 05:54
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Брюж бързо се върна към победите

Брюж победи с 1:0 новака Ломел и изскочи на второ място в белгийската Юпилер Про Лига. "Синьо-черните" събраха 12 точки, но имат мач повече от Шарлероа и Гент, които са със същия актив.

Въпреки сериозното си надмощие Брюж не стигна лесно до успеха. Решаващият момент дойде в 45-ата минута, когато Тимъти Ейома си отбеляза автогол.

Звездата на Брюж Николо Тресолди можеше да реши всичко в 74-ата минута, но попадението му беше отменено заради засада. Ломел се активизира в края на срещата, но не можа да затрудни гостите.

Поражението остави Ломел на 8-о място в подреждането със 7 точки. В следващия кръг тимът ще посрещне Роял Юнион СЖ. Брюж пък бързо си стъпи на краката след загубата от Гент в предишния кръг.

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