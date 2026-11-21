Никола Великов: Много съм мотивиран за целия сезон

ЦСКА продължава към 1/16-финалите в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп". Воденият от Александър Попов тим отстъпи на украинския Епицентър (Подоляни) с 2:3 гейма в реванша от 1/32-финалите на турнира, но след т.нар. "златен" гейм армейците надделяха.

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Младият разпределител на "червените" Никола Великов, който направи своя дебют като титуляр в евротурнирите, говори пред BGvolleyball.com. 17-годишният волейболист заяви, че гласуваното му доверие от страна на старши треньора Александър Попов го мотивира много - и то за целия сезон.

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"Успяхме да победим опитния отбор на Епицентър, като не беше изобщо лесна задача, което ние очаквахме и се подготвяхме за два трудни и оспорвани мача. В крайна сметка продължаваме към 1/16-финалите, като ще се готвим още по-усърдно. В първия мач със сигурност мога да кажа, че бяхме по-добрият отбор на блок и сервис. За втория мач нямам същия коментар, понеже те доста рискуваха на сервис и в двете срещи, но във втората среща беше по-успешен този елемент."

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"Така е - за първи път участвам в европейски турнир, но не мисля, че този мач се различаваше много от мачовете в WINBET Супер Волей. Разбира се, има малка доза притеснение като първи мач в Европа, но това е съвсем нормално, но това отминава след 10-15 точка в първия гейм и остава само мотивацията и хъса за победа", каза още младият волейболист.

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"Естествено, че ме мотивира гласуваното ми доверие. Няма по-голям стимул от това да играеш срещу силни отбори и да ти се дава шанс и поле за изява. Радвам се и съм много мотивиран за целия сезон, не само за евротурнирите", добави състезателят на "червените".

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"Локoмотив също е доста опитен отбор, като не очаквам лесен мач. Ние ще дадем всичко от себе си да продължим, те също. Нека по-добрият спечели", завърши Великов.

Снимки: CEV.EU

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