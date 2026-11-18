Петър Господарски: Емоцията е уникална и за мен означава страшно много най-накрая да пробия в мъжкия отбор

Младият волейболист на ЦСКА Петър Господарски беше много развълнуван, след като "червените" отстраниха украинския Епицентър (Подоляни) в турнира "Чалъндж къп" след "златен" гейм. Централният блокировач беше титуляр и в двата мача, тъй като опитните Теодор Тодоров и Стойко Ненчев са контузени. Господарски се възползва по най-добрия начин от предоставената му възможност и допринесе за успеха на армейците.

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"Все още не мога да повярвам какво се случи! Емоцията е уникална и за мен означава страшно много най-накрая да пробия в мъжкия отбор на ЦСКА, и то като титуляр, особено в мачовете от европейските клубни турнири. Всичко започна в последния мач от първенството срещу Дунав (Русе), когато капитанът ни Стойко Ненчев, за съжаление, се контузи и се наложи аз да изиграя останалата част от срещата. Тогава разбрах, че ще получа възможност да играя като титуляр и в следващите мачове, включително и в европейските двубои. Опитах се да не мисля за това, че съм много млад и че противниците може да ме подценяват. Просто исках да изляза на игрището и да дам най-доброто от себе си", призна Господарски.

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"В началото имаше много притеснение и вълнение. Сигурно в първите няколко точки бях малко разколебан и не успях да покажа най-доброто, на което съм способен. Постепенно обаче успях да преодолея напрежението и мисля, че се справих добре. Преодолях притеснението с много викане, енергия и емоция. Опитвах се да се надъхам и да изкарам всичко навън, за да мога да играя по-спокойно и уверено. За мен, когато има емоция, значи всичко е наред и знам, че мога да дам максимума от себе си", коментира още 18-годишният състезател.

"Най-трудно ми беше да преодолея първоначалното напрежение. Освен това на моменти оставях празни пространства на блокадата, защото противниците играеха много бързо с високи топки. Трябваше да се адаптирам към тяхната игра и да намеря правилния начин да реагирам. В крайна сметка съм много щастлив, че успяхме да спечелим златния гейм и да продължим напред в европейския турнир", завърши Господарски.

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