Александър Попов: Запазихме нерви и в края успяхме да измъкнем мача

Треньорът на ЦСКА Александър Попов сподели след невероятната драма и победата след "златен" гейм срещу украинския Епицентър (Подоляни) за "Чалъндж къп", че са успяли да запазят нерви и в края да измъкнат мача.

Невероятна драма! ЦСКА оцеля след златен гейм и продължава в Европа

"Наглед изненадваща победа над отбор и нация, които са волейболни. Независимо от това какво се случва в страната им, виждате и националния им отбор какъв волейбол играят, ние стартирахме тази серия с едно на ум, че те са по-опитния състав в кофгурацията, която играхме. Но радващото е, че в два дена целият отбор успяхме да държим фронта в тежка ситуация. Днес и съдийството беше под всяка критика, но запазиха нерви и в края успяхме да измъкнем мача. Не мисля, че беше умишлено, но бяха фрапантни грешки", коментира Попов след срещата.

"След вчерашния мач, и особено след първия гейм, когато започнахме да играем равен като с равен, младите момчета си повярваха, че могат да играят в Европа и не трепнаха, което е хубаво. Ние си приказваме в отбора тези неща, че трябва да изживяват победите смирено, защото утре е нов ден."

"Радвам се, че израстването на младото ни поколение започна точно с победи и то в София. Това е предизвикателство и за тях, и за нас - да си развиваме кадрите успоредно с гоненето на някакви цели", завърши наставникът на "червените".

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